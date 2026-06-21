Das russische Verteidigungsministerium meldete den Abschuss von mehr als 230 ukrainischen Drohnen. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj wurden auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim und in der benachbarten Region Krasnodar ein Öldepot, Infrastruktur und militärische Ausrüstung getroffen, wie etwa Radarstationen. Nach russischen Angaben wurden vier Menschen getötet und 28 verletzt. Der Verkauf von Treibstoff auf der Krim sei eingestellt worden, hieß es weiter.
Die ukrainische Luftwaffe konnte Medienberichten zufolge 96 russische Drohnen abschießen oder am Flug stören. In den Regionen Poltawa und Dnipropetrowsk meldeten die Behörden drei Todesopfer und mehrere Verletzte.
Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.