Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (picture alliance / Sipa USA | Kostas Pikoulas)

Die ​Produktion dieser ​Waffen wäre ohne kritische ausländische ‌Komponenten unmöglich, die Russland unter Umgehung ​von Sanktionen beziehe, erklärt Selenskyj auf der Plattform X. Er ⁠habe die entsprechenden Beschlüsse gegen Zulieferer und Hersteller unterzeichnet. Die betroffenen Unternehmen kommen unter anderem aus China, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Panama.

Trotz der Verhandlungen zur Beendigung des Krieges hat Russland zuletzt die Raketen- und Drohnenangriffe auf die Ukraine verstärkt und auf den Energie- und Logistiksektor konzentriert. Gestern gab es in weiten Teilen des Landes bei winterlichen Temperaturen massive Stromausfälle.

