Neuer Verteidigungsminister soll demnach Vize-Regierungschef Fedorow werden. Der 34-Jährige leitet seit 2019 das Ministerium für Digitale Transformation und ist auch für das Drohnenprogramm der ukrainischen Armee verantwortlich. Der scheidende Amtsinhaber Schmyhal soll gemäß Selenskys Vorschlag ins Amt des Energieministers wechseln. Über die Berufungen muss das Parlament noch abstimmen.
Zuvor hatte Selenskyj den bisherigen Chef des Militärgeheimdienstes Budanow zu seinem neuen Stabschef ernannt. Der vorherige Stabschef Jermak, ein enger Vertrauter des Präsidenten, war im November im Zusammenhang mit Korruptionsermittlungen im Energiesektor zurückgetreten.
