USA
Präsident Trump benennt Nachfolger für zurückgetretenen Verteidigungsstaatssekretär Driscoll

US-Präsident Trump hat die Nachfolge des zurückgetretenen obersten zivilen Leiters der Armee, Driscoll, geregelt.

    Trump sitzt an seinem Schreibtisch im Oval Office des Weißen Hauses in Washington und sagt etwas. Dahinter verschiedene Fahnen.
    US-Präsident Donald Trump im Oval Office. (AP Photo / Manuel Balce Ceneta )
    Wie Trump in Washington bekanntgab, übernimmt der bisherige Unterstaatsekretär Adam Telle das Amt mit sofortiger Wirkung kommissarisch.
    Driscoll hatte Anfang des Monats inmitten des Iran-Krieges seinen Rücktritt eingereicht. Laut Medienberichten traf er die Entscheidung aufgrund andauernder Spannungen mit Verteidigungsminister Hegseth. Dieser hatte im April bereits den Heereschef General George entlassen; hier wurde bislang kein Nachfolger ernannt.   
    Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.