Wie Trump in Washington bekanntgab, übernimmt der bisherige Unterstaatsekretär Adam Telle das Amt mit sofortiger Wirkung kommissarisch.
Driscoll hatte Anfang des Monats inmitten des Iran-Krieges seinen Rücktritt eingereicht. Laut Medienberichten traf er die Entscheidung aufgrund andauernder Spannungen mit Verteidigungsminister Hegseth. Dieser hatte im April bereits den Heereschef General George entlassen; hier wurde bislang kein Nachfolger ernannt.
Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.