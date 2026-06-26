USA
Präsident Trump droht Europa mit neuen Zöllen wegen Digitalsteuer

US-Präsident Trump hat europäischen Ländern mit neuen Zöllen in Höhe von 100 Prozent gedroht, sollten sie Digitalsteuern beschließen. Die Zölle würden an die Stelle vereinbarter Zollabkommen treten, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit.

    Die Logos der US-Internetkonzerne Google (l-r), Amazon und Facebook sind auf dem Display eines iPhone zu sehen.
    US-Präsident Trump droht mit neuen Zöllen wegen Digitalsteuer (Stefan Jaitner / dpa )
    Trump hat sich mehrfach gegen Bestrebungen gewehrt, US-Technologiekonzerne im Ausland zu besteuern oder zu regulieren. In Deutschland prüft die Bundesregierung einen solchen Schritt. Zuletzt hatten Abgeordnete mehrerer Fraktionen des Europäischen Parlaments für den nächsten EU-Haushalt eine Steuer für Digitalkonzerne verlangt. Frankreich erhebt seit 2019 eine Abgabe in Höhe von drei Prozent auf Einnahmen aus digitalen Dienstleistungen. Die Abgabe betrifft vor allem die großen US-Konzerne Facebook, Amazon, Apple, Google und Microsoft. Großbritannien ⁠hatte ein Jahr später eine Digitalsteuer ‌in Höhe von zwei Prozent eingeführt.
    Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.