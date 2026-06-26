US-Präsident Trump droht mit neuen Zöllen wegen Digitalsteuer (Stefan Jaitner / dpa )

Trump hat sich mehrfach gegen Bestrebungen gewehrt, US-Technologiekonzerne im Ausland zu besteuern oder zu regulieren. In Deutschland prüft die Bundesregierung einen solchen Schritt. Zuletzt hatten Abgeordnete mehrerer Fraktionen des Europäischen Parlaments für den nächsten EU-Haushalt eine Steuer für Digitalkonzerne verlangt. Frankreich erhebt seit 2019 eine Abgabe in Höhe von drei Prozent auf Einnahmen aus digitalen Dienstleistungen. Die Abgabe betrifft vor allem die großen US-Konzerne Facebook, Amazon, Apple, Google und Microsoft. Großbritannien ⁠hatte ein Jahr später eine Digitalsteuer ‌in Höhe von zwei Prozent eingeführt.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.