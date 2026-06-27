US-Präsident Trump droht mit neuen Zöllen wegen Digitalsteuer (Stefan Jaitner / dpa )

Trump hat sich mehrfach gegen Bestrebungen gewehrt, US-Technologiekonzerne im Ausland zu besteuern oder zu regulieren. In Deutschland prüft die Bundesregierung einen solchen Schritt.

Ein Sprecher der EU-Kommission sagte in Brüssel, die EU und ihre Mitgliedstaaten hätten das souveräne Recht, wirtschaftliche Aktivitäten zu regulieren. Sollten die USA Maßnahmen ergreifen, werde man rasch und entschlossen reagieren. Zuletzt hatten Abgeordnete mehrerer Fraktionen des Europäischen Parlaments für den nächsten EU-Haushalt eine Steuer für Digitalkonzerne verlangt. Frankreich erhebt seit 2019 eine Abgabe in Höhe von drei Prozent auf Einnahmen aus digitalen Dienstleistungen. In Deutschland prüft die Bundesregierung einen solchen Schritt. Die Abgabe betrifft vor allem die großen US-Konzerne Facebook, Amazon, Apple, Google und Microsoft.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.