Ein Mitarbeiter des National Park Service reinigt das Becken des Lincoln Memorials in Washington. (AP Photo / Mark Schiefelbein )

In dem 610 Meter langen Becken hat sich das Wasser blau-grün verfärbt. Im Wasser waren abgeblätterte blaue Farbpartikel zu sehen. Arbeiter versuchten, die Farbreste zusammen mit Algen aus dem Becken zu entfernen.

Präsident Trump machte angeblichen Vandalismus für die Schäden verantwortlich. Nach seinen Angaben gab es mehrere Festnahmen.

Das berühmte Becken - sein offizieller Name lautet: "Lincoln Memorial Reflecting Pool" - gehört zu den Wahrzeichen Washingtons. Es war auf Trumps Anordnung für mehrere Millionen Dollar in der Farbe der Nationalflagge blau gestrichen worden. Probleme mit Algen gibt es an dem Bauwerk schon seit seiner Eröffnung im Jahr 1922.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.