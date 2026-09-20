US-Präsident Donald Trump (IMAGO / Inpho Photography / IMAGO / Dan Clohessy)

Einen Beauftragten für diese "AI Force" werde er in naher Zukunft ernennen, teilte Trump mit. Die Branche werde in keiner Weise behindert. Die Regierung werde die Technologie vielmehr wertschätzen, unterstützen und ihr Wachstum beaufsichtigen. Zugleich werde man auf ⁠Missbrauch achten.

Trump hatte zuletzt Forderungen nach neuen Regeln und einer verlangsamten Entwicklung Künstlicher Intelligenz zurückgewiesen. Er verwies dabei auf den technologischen Fortschritt, den die USA in der KI-Forschung gegenüber China habe und der bestehen bleiben solle.

US-Vertreter wollen das Thema KI bei ‌einem Treffen Trumps mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in der kommenden Woche ansprechen.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.