Frontfassade des "The Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”. (picture alliance / Anadolu / Celal Gunes)

Als Grund nannte er eine nötige Renovierung des Gebäudes in der Hauptstadt Washington vom 4. Juli an. Nötig sei noch die Zustimmung des Direktoriums, erklärte Trump. Dessen Mitglieder wurden von ihm ausgewählt; er selbst leitet das Gremium.

Der Präsident hatte die Übernahme vor rund einem Jahr mit einer Linklastigkeit der Kultureinrichtung begründet, sie in "Trump Kennedy Center" umbenannt und aus seiner Sicht patriotische Programme angeordnet. In der Folge hatten in den vergangenen Monaten zahlreiche Künstler geplante Auftritte dort abgesagt. Zuletzt hatte der US-Komponist Philip Glass die Premiere einer Sinfonie über Abraham Lincoln gestrichen.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.