US-Präsident Donald Trump (picture alliance / Consolidated News Photos / Will Oliver - Pool via CNP)

Nach Angaben des Weißen Hauses unterzeichnete er dazu einen Erlass. Damit verbunden ist die Anordnung, dass die Produkte in den Vereinigten Staaten hergestellt werden müssen, um jederzeit verfügbar zu sein.

Phosphor ist ein Grundstoff für Düngemittel, wird jedoch auch für militärische Zwecke verwendet. Glyphosat zählt zu den weltweit meistverwendeten Unkrautvernichtungsmitteln. Das bekannteste Produkt ist "Roundup" des Unternehmens Monsanto aus den USA, das seit 2018 dem deutschen Bayer-Konzern gehört. In den Vereinigten Staaten spielt Glyphosat beim Anbau gentechnisch veränderter Soja- und Maispflanzen eine zentrale Rolle.

Ein Sprecher von Bayer erklärte, man werde dem Erlass Folge leisten. Engpässe für andere Märkte seien dadurch nicht ‌zu erwarten.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.