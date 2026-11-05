Nach den "Midterms"

JD Vance (Pool Reuters via AP / Daniel Heuer)

Vizepräsident Vance schrieb im Onlinedienst X, der Krieg sei der Grund, warum seine Partei verloren habe. Jede ehrliche Diskussion darüber, wie es nun weitergehen solle, müsse hier ansetzen. Trump meinte, zwar teile er die Einschätzung von Vance weitgehend, dass der Krieg ursächlich für die Wahlniederlage sei. Doch habe seine Regierung ihn führen müssen, und sie werde dies auch weiterhin tun. Man dürfe nicht zulassen, dass der Iran eine Atomwaffe bekomme.

Bei den Kongresswahlen konnten die oppositionellen Demokraten die Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat erringen. Trump erkannte das Ergebnis an, gratulierte der Partei und signalisierte ihr für seine weitere Amtszeit eine gewisse Kooperationsbereitschaft.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.