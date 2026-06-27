Der serbische Präsident Vucic (Archiv) will bald zurücktreten. (picture alliance / Anadolu / Filip Stevanovic)

Er werde nur noch ein paar Wochen im Amt sein, sagte Vucic auf einer Kundgebung in der Hauptstadt Belgrad. Zudem wolle er seiner Serbischen Fortschrittspartei - SNS - bei den Wahlen helfen. ⁠Regulär endet Vucics ⁠zweite und letzte Amtszeit ‌Mitte 2027. Beobachter rechnen damit, dass er als Spitzenkandidat der SNS ins Rennen geht, um im Falle eines Wahlsieges Ministerpräsident zu werden.

In Serbien gibt es seit gut anderthalb Jahren immer wieder Proteste gegen die Regierung. Auslöser war der Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Novi Sad im November 2024, bei dem 16 Menschen ums Leben kamen. Für das Unglück wurden Korruption und die Missachtung von Sicherheitsregeln bei Renovierungsarbeiten verantwortlich gemacht.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.