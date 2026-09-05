Der serbische Präsident Vucic (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Filip Stevanovic)

Die Entscheidung war erwartet worden. Vucic will nach der Parlamentswahl im Oktober das Amt des Regierungschefs übernehmen. Den Wahltermin hatte er selbst um etwa ein Jahr vorgezogen. Vucic ist seit 2017 Präsident. Seine zweite Amtszeit läuft im kommenden Jahr aus, eine Wiederwahl ist nicht möglich. Am Rande der Parteiveranstaltung in der südostserbischen Stadt Nis gab es Proteste gegen Vucic. Kritiker werfen ihm vor, sich durch den Wechsel ins Ministerpräsidentenamt an der Macht halten zu wollen.

Vucic wird ein zunehmend autoritärer Regierungskurs vorgeworfen.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.