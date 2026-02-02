Mittelamerika

Stimmabgabe in der Stadt Cartago. (dpa / Xinhua News Agency / Francisco Canedo)

Die Stimmlokale schlossen um Mitternacht unserer Zeit. Wahlberechtigt waren rund 3,7 Millionen Bürger. Erste Ergebnisse soll es in einigen Stunden geben. Als Favoritin für das Präsidentenamt gilt die ehemalige Ministerin Fernández, die unter anderem ein rigoroses Vorgehen gegen die Drogenkriminalität angekündigt hat. Sie tritt für die konservative Partei PPSO des scheidenden Amtsinhabers Chaves an, der gemäß der Verfassung nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren durfte. Stärkster Konkurrent von Fernández' ist laut Umfragen der linksgerichtete Politiker Robles. Sollte in der ersten Runde keiner der Bewerber mindestens 40 Prozent der Stimmen erhalten, gibt es im April eine Stichwahl.

Costa Rica gilt als das politisch und wirtschaftliche stabilste Land Mittelamerikas und profitiert viel vom Tourismus.

