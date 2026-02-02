Mittelamerika

Nach Auszählung fast aller Stimmen kam sie auf rund 48,5 Prozent der Stimmen, gefolgt vom Kandidaten der Nationalen Befreiungspartei, Ramos, mit rund 33 Prozent. - Für einen Sieg im ersten Wahlgang sind mindestens 40 Prozent der Stimmen notwendig.
Die Politikerin von der konservativen Partei PPSO des scheidenden Amtsinhabers Chaves kündigte bereits eine neue Ära für Costa Rica an. Der Wandel werde tiefgreifend und unumkehrbar sein. Fernandez hatte in ihrem Wahlkampf unter anderem ein rigoroses Vorgehen gegen die Drogenkriminalität angekündigt.
