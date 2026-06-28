Steuererhöhung geplant

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf einen Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums. Demnach soll die Steuer für Wasserpfeifentabak schrittweise bis zum Jahr 2030 mehr als verdreifacht werden. Der Verkaufspreis liegt derzeit bei 139 Euro pro Kilo. Der Bundesverband rechnet künftig mit 250 bis 300 Euro pro Kilo. Der Verband warnt vor einer Zunahme des Schwarzmarktes, sollte die geplante Steuererhöhung tatsächlich kommen.
In Deutschland rauchen schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen Wasserpfeife. Krebsforscher betonen die Gesundheitsgefahren des Shisha-Rauchens.
Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.