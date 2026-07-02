Premierminister Starmer im Unterhaus in London (House Of Commons / PA Wire / dpa / House Of Commons)

Er sprach im Parlament von tiefer und aufrichtiger Reue angesichts eines Schandflecks in der britischen Geschichte. Frauen seien genötigt, eingeschüchtert oder irregeführt worden. Man habe ihnen vermittelt, dass sie keine andere Wahl hätten, als sich ihre Kinder wegnehmen zu lassen.

Schätzungsweise 185.000 Babys von unverheirateten Müttern wurden zwischen 1949 und 1976 in England und Wales zur Adoption freigegeben. Über das Thema wurde in Großbritannien lange geschwiegen. Erst durch die Arbeit von Aktivisten kam das Ausmaß ans Licht. - Die schottische Regierung sprach bereits im Jahr 2023 eine Entschuldigung aus.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.