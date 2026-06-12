Der neue britische Verteidigungsminister Dan Jarvis (Archivbild) (picture alliance / empics | Lucy North)

Er folgt auf John Healey, der wegen eines Streits über den Verteidigungsetat seinen Rücktritt erklärt hatte. Healey warf Starmer und dem Finanzministerium vor, nicht die nötigen Mittel für sein Ressort bereitgestellt zu haben. Starmer wies den Vorwurf zurück.

Die Regierung befindet sich seit Wochen in der Krise. Starmer sieht sich nach dem Debakel seiner Labour-Partei bei den Kommunal- und Regionalwahlen im Mai mit Rücktrittsforderungen aus den eigenen Reihen konfrontiert.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.