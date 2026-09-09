Karin Prien (CDU), Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, nimmt an einer Pressekonferenz zur Vorstellung der aktuellen PISA-Studie teil. (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Die CDU-Politikerin sprach sich für eine Altersbeschränkung aus. Sie sei überzeugt, dass die Pisa-Ergebnisse auch mit der Nutzung von Social Media zu tun hätten, sagte sie im RBB. Vielen Kindern fehle es an Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer. Sie seien nicht mehr in der Lage, sinnentnehmend zu lesen.

Prien betonte, sie werde in den nächsten Wochen Vorschläge im Kabinett vorlegen. Es führe kein Weg an einer entsprechenden Altersbeschränkung und einer wirksamen Altersverifikation vorbei. Einzelheiten nannte sie nicht.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.