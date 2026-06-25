Funk-Störung bei der Bahn

Pro Bahn fordert nach den Zugausfällen einen Technikaustausch bei der Deutshen Bahn. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Es werde Zeit, dass man uralte Systeme nicht weiter aktualisiere, sondern durch neue und leistungsfähigere ersetze, sagte Pro-Bahn-Bundessprecher Neuß im Deutschlandfunk. Zudem forderte er Aufklärung darüber, warum bei der Panne Notfallsysteme nicht gegriffen hätten und warum ein Umstieg auf das Mobilfunknetz nicht funktioniere. Auch Bundesverkehrsminister Schnieder verlangte Aufklärung.

Eine Störung des digitalen Bahnfunksystems hatte vorgestern bundesweit rund zwei Stunden lang für Stillstand im Zugverkehr gesorgt. Ursache war dem Konzern zufolge der planmäßige Tausch einer technischen Komponente im Funksystem, das weit mehr als 20 Jahre alt ist.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.