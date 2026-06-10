Sie klebten sich an zwei Orten auf die Straße. Polizisten lösten sie und nahmen sie zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum Abend in Gewahrsam. Die Aktivisten wandten sich gegen Auftritte von Rüstungskonzernen bei der Ausstellung.
Die diesjährige ILA am Rande des Hauptstadtflughafens BER ist heute eröffnet worden. Auf der Messe sind rund 750 Aussteller aus 37 Ländern vertreten. Bis Freitag ist das Gelände nur für Fachpublikum geöffnet, am Wochenende für alle Interessierten.
Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.