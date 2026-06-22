Musikbranche

Der Musikproduzent Clive Davis ist im Alter von 94 Jahren gestorben. (picture alliance / Evan Agostini )

Er sei friedlich im Kreise seiner Familie gestorben, zitierte das Musikmagazin "Rolling Stone" seine langjährige Agentin.

Neben Houston und Manilow förderte Davis auch Stars und Bands wie Janis Joplin, Santana, Bruce Springsteen, Billy Joel, Pink Floyd, Patti Smith, Alicia Keys und Aerosmith - und prägte damit die Musikgeschichte der vergangenen Jahrzehnte entscheidend mit. Zu seinem 90. Geburtstag hatte sich der Produzent selbst noch eine riesige Party in New York mit Dutzenden Stargästen und eine Mini-Dokuserie geschenkt. Ansonsten hatte er sich aber bereits weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgezogen.

Davis musste sich das College selbst verdienen

Geboren wurde der Produzent 1932 im New Yorker Stadtteil Brooklyn in eine jüdische Familie hinein. Seine Eltern starben kurz nacheinander, als Davis gerade ins College gekommen war. "Ich hatte dann noch 4.000 Dollar, um durch das College und das Jura-Studium zu kommen", sagte der Star-Produzent einmal in einem Interview. Um Stipendien zu bekommen, musste Davis seinen Notendurchschnitt hoch halten. "Das hat mir eine gute Arbeitsmoral eingebracht."

Nach dem Abschluss arbeitete er als Anwalt und kam schließlich zur Musik-Firma Columbia, bevor er mehrere eigene Labels gründete. Der mehrfache Grammy-Gewinner ist seit dem Jahr 2000 auch Mitglied der Ruhmeshalle des Rock and Roll. Privat scheiterten zwei Ehen, aus denen Davis vier Kinder hat. In seiner 2013 erschienenen Autobiografie «The Soundtrack of My Life» bekannte sich Davis zu seiner Bisexualität.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.