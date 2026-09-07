„Professor van Dusen spielt das Mörderspiel“

Wer spielt hier nicht nach den Regeln? (Getty Images / 500px Plus / Svavar Alfreð Jónsson)

Am 7. September 1901 befindet sich van Dusen an Bord der Dampfyacht „John Jacob“ auf den Wogen des Long Island Sound, unweit der Stadt New York, als Piraten ihn zwingen, auf ihr Schiff überzusteigen. Sie verschleppen ihn auf eine Insel zu einer Mrs. Leticia Lafayette, der Gattin eines Finanzmagnaten. In ihrer nachempfundenen mittelalterlichen Burg Camelot befindet sich ein mordlustiger Irrer, just aus der städtischen Irrenanstalt entsprungen. Jeder Widerstand gegen den Willen dieser Dame ist zwecklos. Wohl oder übel – van Dusen übernimmt. Aber dann taucht ein zweiter wahnsinniger Mörder auf ...