Skandinavien

Die Vorsitzende der schwedischen Sozialdemokraten, Magdalena Andersson, bei der Wahlparty der Sozialdemokraten im Stockholm Waterfront Conference Centre. (picture alliance / TT NEWS AGENCY / Jonas Ekströmer / TT)

Das Lager des konservativen Regierungschefs Kristersson liegt laut der Prognose bei 46,8 Prozent. Kristersson führt derzeit eine Minderheitsregierung an, die im Parlament auf die Stimmen der rechtspopulistischen Schwedendemokraten angewiesen ist. Er hat in Aussicht gestellt, dass die Schwedendemokraten im Falle eines Wahlsiegs Teil seiner künftigen Regierung werden könnten. Das wäre ein Novum in Schweden und galt noch vor einigen Jahren als undenkbar.

Die Prognose beruht auf Nachwahl-Befragungen. Erste offizielle Ergebnisse der Wahlbehörde werden noch am Abend erwartet.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.