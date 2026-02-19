In Argentinien wird heute wieder gegen die geplante Reform des Arbeitsrechts protestiert. Die Gewerkschaften haben zum Generalstreik aufgerufen. (Daniella Fernandez Realin / ZUMA P / Daniella Fernandez Realin)

Es ist der vierte seit Mileis Amtsantritt im Dezember 2023. Die geplante Arbeitsmarktreform war vergangene Woche vom Senat gebilligt worden und soll nun im Abgeordnetenhaus beraten werden. Geplant ist unter anderem eine Einschränkung des Streikrechts und dass die erlaubte tägliche Arbeitszeit von acht auf zwölf Stunden steigen kann.

Argentinien ist hochverschuldet. Präsident Milei hat mit Einschnitten bei Regierungsbehörden und im Staatsapparat für den ersten Haushaltsüberschuss seit 14 Jahren und einen deutlichen Rückgang der Inflation gesorgt. Rund 300.000 Menschen verloren ihre Arbeitsplätze.

