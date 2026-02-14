Schätzungen zufolge beteiligten sich 3.000 Personen. Auf Seiten der Rechtsextremisten sollen es 2.000 gewesen sein. Offizielle Zahlen nannte die Polizei nicht. Nach ihren Angaben verlief das Geschehen weitgehend friedlich. Zu Rangeleien kam es, als einige Gegendemonstranten die Aufmarschstrecke blockieren wollten. Daraufhin setzten Polizisten Pfefferspray ein.
Große Teile Dresdens waren am 13. Februar 1945 und in den anschließenden Tagen bei Luftangriffen der Briten und Amerikaner zerstört worde
