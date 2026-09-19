Zahlreiche Abtreibungsgegner haben in Berlin an einem "Marsch für das Leben" teilgenommen. (picture alliance / epd-bild / Rolf Zoellner)

An der Demonstration unter dem Titel "Marsch für das Leben" des Vereins Bundesverband Lebensrecht nahmen nach Polizeiangaben bis zu 2.200 Menschen teil. Bis zu 300 seien bei Gegenveranstaltungen dabei gewesen.

Damit wurde auf beiden Seiten die jeweils von den Veranstaltern genannte Teilnehmerzahl nicht erreicht. Für den "Marsch für das Leben" war von bis zu 5.000 die Rede gewesen, auf der Gegenseite waren rund 800 angekündigt worden.

Eine weitere Demonstration gegen Abtreibungen gab es in Köln, auch dort wurde deshalb zu einer Gegenveranstaltung aufgerufen. Wie in Berlin, waren die Teilnehmerzahlen auch in Köln niedriger als erwartet.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.