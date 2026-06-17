Geschichte

Mehr als 50 Menschen starben damals am 17. Juni sowie an den Tagen davor und danach. Rund 15.000 Bürger wurden inhaftiert, Tausende zu teils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. An verschiedenen historischen Schauplätzen gab es heute Gedenkveranstaltungen. Die der Bundesregierung fand am Vormittag auf dem Friedhof Seestraße in Berlin statt. Berlins Regierender Bürgermeister Wegner, CDU, erklärte, Tausende seien vor 73 Jahren für Freiheit und Selbstbestimmung auf die Straße gegangen. Die Opfer des 17. Juni mahnten, dass Demokratie, Freiheit und Selbstbestimmung keine Selbstverständlichkeit seien.

Die Aufstände 1953 hatten sich zunächst gegen die Erhöhung der damals in der sozialistischen Planwirtschaft bestehenden Arbeitsnormen gerichtet, also die Festlegung, was ein Arbeiter in einer bestimmten Zeit erledigen musste. De facto kam das einer Lohnkürzung bei ohnehin schwieriger Versorgungslage gleich. Die Proteste entwickelten sich zum Aufstand gegen die DDR-Führung. Bis zur Wiedervereinigung war der 17. Juni in Westdeutschland ein gesetzlicher Feiertag. Seitdem wird der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober begangen.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.