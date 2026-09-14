Nahost
Proteste in Syrien wegen gestiegener Benzinpreise

In Syrien haben Menschen in mehreren Teilen des Landes wegen gestiegener Benzinpreise und Lebenshaltungskosten protestiert.

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    Dabei gingen sie unter anderem in den Provinzen Idlib, Aleppo, Hassaka und al-Rakka auf die Straße. Einige Demonstranten blockierten Autobahnen. Teils mussten Sicherheitskräfte die Straßen räumen. Die syrische Übergangsregierung hatte am Wochenende den Preis für Diesel um 40 Prozent angehoben. Zudem stiegen die Preise für Benzin und Gas. Grund seien heimische Lieferengpässe und die Störungen der Schifffahrt durch die Straße von Hormus.
    Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.