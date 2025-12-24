Der Düsseldorfer Künstler Jacques Tilly steht vor einer Putin-Figur. (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Wie das zuständige Gericht in Moskau mitteilte, soll der Prozess soll am kommenden Dienstag beginnen und in Abwesenheit des Angeklagten geführt werden. Tilly wird von der russischen Justiz wegen seiner Putin-Karikaturen angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, mit seinen Karnevalswagen die russische Armee verunglimpft und falsche Informationen verbreitet zu haben. Nach russischem Recht drohen dafür eine Geldstrafe oder maximal zehn Jahre Haft.

Tilly bezeichnete das Verfahren als lächerlich. Er erklärte, seine Arbeiten richteten sich gegen Präsident Putin, nicht gegen die russische Armee. Der Künstler ist vor allem für seine satirischen Motivwagen im Düsseldorfer Rosenmontagszug bekannt.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.