Berliner Landgericht
Prozess gegen frührere RBB-Intendantin Schlesinger beginnt

Am Berliner Landgericht beginnt heute der Strafprozess gegen die frühere RBB-Intendantin Schlesinger und drei weitere Angeklagte.

    Die frühere RBB-Intendantin Patricia Schlesinger sitzt und hat ihre linke Hand am Kinn.
    Die frühere RBB-Intendantin Patricia Schlesinger (Archivfoto) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)
    Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihnen Untreue vor. Laut Anklage sollen sie zwischen Januar 2018 und Juli 2022 in unterschiedlicher Beteiligung den Sender um insgesamt gut 1,7 Millionen Euro geschädigt haben. Zu den Angeklagten gehört auch der frühere RBB-Verwaltungsratsvorsitzende und ehemalige Aufsichtsratschef der Berliner Messe-Gesellschaft, Wolf. Ein Verfahren gegen Schlesingers Ehemann war im April gegen eine Geldauflage eingestellt worden.
    Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.