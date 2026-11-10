Berliner Landgericht
Prozess gegen frührere RBB-Intendantin Schlesinger begonnen

Am Berliner Landgericht hat der Prozess gegen die frühere RBB-Intendantin Schlesinger und drei weitere Angeklagte begonnen. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihnen Untreue vor. Laut Anklage sollen sie dem Rundfunk Berlin-Brandenburg zwischen Januar 2018 und Juli 2022 einen finanziellen Schaden von 1,7 Millionen Euro verursacht haben.

    Die frühere RBB-Intendantin Patricia Schlesinger sitzt und hat ihre linke Hand am Kinn.
    Die frühere RBB-Intendantin Patricia Schlesinger (Archivfoto) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)
    Das soll vor allem über ein Vergütungssystem erfolgt sein, bei dem Boni ohne die erforderliche Zustimmung des Verwaltungsrates ausgezahlt wurden. Außerdem sollen unzulässige Zulagen im Kontext mit der turnusmäßigen ARD-Geschäftsführung gewährt worden sein. Zusätzlich nennt die Anklage unberechtigte Zahlungen für Vorruhestands- und Freistellungsregelungen sowie die Erstattung privater Bewirtungs- und Reisekosten.

    Angeklagte weisen Vorwürfe zurück

    Zu den Angeklagten gehört auch der frühere RBB-Verwaltungsratsvorsitzende und ehemalige Aufsichtsratschef der Berliner Messe-Gesellschaft, Wolf. Ein Verfahren gegen Schlesingers Ehemann war im April gegen eine Geldauflage eingestellt worden.
    Über ihren Anwalt wies die ehemalige RBB-Intendantin Schlesinger die Vorwürfe zurück. Sie habe alle Entscheidungen "ausschließlich an den Interessen des RBB ausgerichtet" und man werde "die Vorwürfe vollumfänglich entkräften". Ähnlich äußerten sich die Verteidigung des mitangeklagten Wolf und die weiteren Angeklagten.

    Urteil erst im Sommer 2027 erwartet

    Insgesamt hat das Landgericht 56 Verhandlungstage bis zum 29. Juni 2027 eingeplant. Heute soll die Anklage verlesen werden. Es wird erwartet, dass die Angeklagten sich zunächst nur über ihre Anwälte äußern. Am zweiten Verhandlungstag am Donnerstag dieser Woche könnten bereits erste Zeugen gehört werden.

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    Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.

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