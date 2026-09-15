Brandenburgisches Oberlandesgericht

Der Verbraucherzentrale Bundesverband wirft dem Unternehmen Diskrimierung vor. Konkret geht es um die Bonus-App des Discounters, in der die Kunden Rabatte bekommen. Die Verbraucherschützer sehen dadurch ältere Menschen, Kinder oder Menschen mit Behinderung benachteiligt, die solche Apps häufig nicht nutzten.
Vergleichbare Klagen gegen die Händler Netto und Penny wurden abgewiesen. Smartphone-Apps, in denen es Sonderangebote oder Rabatte gibt, werden inzwischen von vielen Handelsketten angeboten.
Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.