Die Hauptverhandlung gegen mutmaßliche Mitglieder der militanten Neonazi-Gruppe "Sächsische Separatisten" beginnt vor dem Oberlandesgericht Dresden (Archivbild). (Jan Woitas / dpa / Jan Woitas)

Die Bundesanwaltschaft rechnet sie der militanten Neonazi-Gruppe "Sächsische Separatisten" zu. Die Beschuldigten müssen sich wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung, Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens und weiterer Anklagepunkte verantworten. Zu der Gruppe gehörten laut der Bundesanwaltschaft zuletzt etwa 20 Mitglieder. Sie seien der Überzeugung gewesen, dass Deutschland vor dem Kollaps stehe und seien fest entschlossen gewesen, bei dieser Gelegenheit mit Waffengewalt möglichst große Gebiete in Sachsen zu erobern, um dort einen eigenständigen, an der NS-Ideologie ausgerichteten Staat zu errichten.

Zu Beginn der Verhandlung stellte ein Verteidiger einen Antrag zum Ausschluss der Öffentlichkeit – das Gericht zog sich zunächst zur Beratung zurück.

