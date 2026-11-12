Treffen mit US-Gesandten in Moskau

Der russische Präsident Putin empfängt die US-Sondergesandten Witkoff und Kushner. (picture alliance/Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin via AP)

Dies müsse in einem möglichen Friedensabkommen festgeschrieben werden. Die Schaffung entmilitarisierter Zonen zwischen Stellungen beider Seiten lehnte Putin ab. Zugleich machte er deutlich, dass eine Stationierung westlicher Truppen in der Ukraine nach einem Ende des Konflikts von Moskau als Bedrohung seiner Sicherheit angesehen würde. Diese wären dann ein legitimes Ziel für Russland, sagte Putin bei den Beratungen mit den beiden amerikanischen Gesandten. Dabei schlug er außerdem eine humanitäre Mission für die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine vor. Russland könne dort das Gleiche tun wie in Stadt Oleschky, wo hunderte Zivilisten während einer mehrtägigen Waffenruhe den Ort verlassen konnten. Kiew reagierte skeptisch auf den Vorstoß. Unter dem Deckmantel einer humanitären Aktion in Oleschky habe Moskau Ausrüstung transportiert und einen Truppenwechsel vorgenommen, hieß es zur Begründung.

"Europäische Politische Gemeinschaft" berät in Dublin über Ukraine-Krieg

In der irischen Hauptstadt Dublin erörtern die Staaten der sogenannten "Europäischen Politischen Gemeinschaft" derzeit bei einem Gipfeltreffen den Ukraine-Krieg. Unter den Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern sind auch der ukrainische Präsident Selenskyj und Bundeskanzler Merz. Dieser äußerte sich optimistisch, dass die Europäer künftig stärker in Verhandlungen über ein Ende des Kriegs einbezogen würden. Dazu gebe es offenbar eine zunehmende Bereitschaft auf der russischen Seite, betonte Merz.

Am Freitag befasst sich in Dublin auch ein informeller EU-Gipfel mit dem Thema; dann geht es vor allem um eine weitere Unterstützung für die Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.