Treffen in Moskau

Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan (l.) bei seinem Empfang durch den russischen Präsidenten Putin in Moskau (Maxim Shipenkov / Pool EPA / AP / dpa / Maxim Shipenkov)

Entsprechend äußerte er sich bei einem Treffen mit Präsident bin Sajet al-Nahjan in Moskau. Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA hatten am vergangenen Wochenende in Abu Dhabi erstmals direkt miteinander über den US-Plan zur Beendigung der Kämpfe in der Ukraine gesprochen.

Bei dem heutigen Treffen zwischen Putin und Sajet al-Nahjan geht es auch um den Iran. Hintergrund sind die Niederschlagung der Massenproteste dort und ein angedrohter Angriff der USA auf das Land. Kreml-Sprecher Peskow sagte, das Verhandlungspotenzial zwischen dem Iran und den USA sei noch nicht ausgeschöpft. Auch die Türkei rief zu Verhandlungen auf und bot sich als Vermittler an. Außenminister Fidan trifft morgen seinen iranischen Kollegen Araghtschi in Ankara.

Die ‍US-Regierung empfängt laut einem Bericht des Portals Axios noch diese Woche hochrangige Vertreter aus Israel und Saudi-Arabien. Wie es heißt, erwägt Präsident Trump nach wie vor einen militärischen Einsatz gegen den Iran.

