Spannungen zwischen Venezuela und USA

Putin sichert Venezuelas Staatschef Maduro die Solidarität Russlands zu. (Imago / SNA / Kristina Kormilitsyna)

Wie der Kreml mitteilte, sicherte Putin am Telefon Maduro die Solidarität Russlands zu. Von militärischer Hilfe im Zuge der Spannungen war keine Rede. In der Vergangenheit hatte Russland auch Militärexperten nach Venezuela entsandt.

Gestern Abend hatten die amerikanischen Streitkräfte einen Öltanker vor der Küste Venezuelas unter ihre Kontrolle gebracht. Das Weiße Haus erklärte, der Tanker werde in einen US-Hafen gebracht, das Rohöl werde man beschlagnahmen. Nach Angaben aus Washington wurde das Schiff illegal zum Transport von sanktioniertem Öl aus Venezuela und dem Iran genutzt. Das venezolanische Außenministerium warf den USA daraufhin einen Akt internationaler Piraterie vor.

Die venezolanische Oppositionspolitikerin und Friedensnobelpreisträgerin Machado hat die Welt mit Blick auf Venezuela zum Handeln aufgerufen. Venezuela sei von russischen und iranischen Agenten sowie von Drogenkartellen infiltriert, sagte sie in Oslo. Machado vertritt wirtschaftsliberale Positionen und befürwortet das Vorgehen der US-Regierung gegenüber Venezuela.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.