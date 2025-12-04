Erstmals seit 2021

Indiens Regierungschef Modi empfängt den russischen Präsidenten Putin - hier ein Archivbild von 2021. (AFP / Money Sharma)

Nach einem Abendessen mit Premierminister Modi kommen beide Politiker tags drauf zu einem indisch-russischen Gipfeltreffen zusammen. Putin wird außerdem Präsidentin Murmu treffen. In den Gesprächen stehen die bilateralen Beziehungen im Vordergrund, insbesondere in den Bereichen Handel und Energie. Geplant ist nach Angaben beider Seiten ein Ausbau der sogenannten "besonderen und privilegierten strategischen Partnerschaft". Indien gehört zu den weltweit größten Abnehmern von russischem Öl. Die westlichen Länder, darunter die USA, kritisieren das und verweisen auf die Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Während Indien die Energielieferungen zu vergleichsweise günstigen Preisen erhält, nutzt Moskau die Einnahmen auch zur Kriegsfinanzierung.

