Westafrika

Machthaber Mamadi Doumbouya und seine Frau Lauriane auf dem Weg zum Wahllokal. (AP / dpa / Fode Toure)

Wie die Wahlkommission in der Hauptstadt Conakry mitteilte, erhielt Doumbouya knapp 87 Prozent der Stimmen und holte damit die absolute Mehrheit. Kandidiert hatten neben ihm acht weitere Politiker. Nötig ist noch die Bestätigung des Ergebnisses durch den Obersten Gerichtshof des westafrikanischen Landes. Menschenrechtsexperten kritisierten die Abstimmung als unfair, denn Kandidaten der wichtigsten Oppositionsparteien waren nicht zugelassen.

Doumbouya hatte im Jahr 2021 einen Putsch gegen den damaligen Präsidenten Condé angeführt. Der Umsturz wurde mit Machtmissbrauch und Korruption der Regierung begründet. Doumbouya hatte ursprünglich erklärt, das Amt des Staatschefs nicht anzustreben. Guinea zählt zu den ärmsten Ländern weltweit.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.