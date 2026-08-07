Nutzfahrzeughersteller

Daimler Truck meldet Gewinnrückgang. (dpa / Bernd Weißbrod)

Im Vergleich zum Vorjahresquartal sei das Konzernergebnis von 245 Millionen auf 128 Millionen Euro gesunken, teilte der Dax-Konzern mit Sitz nahe Stuttgart mit. Zölle hätten sich im zweiten Quartal weiterhin belastend auf die Profitabilität ausgewirkt, hieß es in einer Mitteilung. Der Umsatz stieg hingegen um fünf Prozent auf rund 12,3 Milliarden Euro. Daimler Truck hatte im zweiten Quartal wieder mehr Fahrzeuge verkauft.

Am Donnerstag hatte Daimler Truck den Bau eines neuen Werks in den USA angekündigt. ⁠Die Fabrik zur Fertigung von Spezial- und Fernverkehrslastwagen soll in drei Jahren den Betrieb aufnehmen.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.