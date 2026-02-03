Ukraine-Unterstützung

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

Beim Treffen mit seinem neuseeländischen Kollegen Peters im Rahmen seiner Ozeanien-Reise sagte der CDU-Politiker, die Revanchismus-Vorwürfe im Zusammenhang mit der deutschen Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine seien ein "billiger Ablenkungsversuch" Moskaus. Deutschland habe keinerlei Probleme damit, die eigene Vergangenheit kritisch zu beleuchten. Deutschland wisse, dass es auch mit Opfern der damaligen Sowjetunion von der Nazi-Herrschaft befreit worden sei. Man werde sich aber nicht den Mund verbieten lassen, wenn es darum gehe, das verbrecherische Handeln des jetzigen und heutigen Russlands klar zu brandmarken. Peters fügte hinzu, man stimme darin überein, dass die Wahrung der territorialen Integrität ein Grundprinzip des internationalen Systems sei.

In einer schriftlichen Mitteilung des russischen Außenministeriums wird der Vorwurf erhoben, die Bundesregierung wolle Revanche für frühere Niederlagen nehmen.

