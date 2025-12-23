Arbeit in Schlachthöfen

Halbierte Schweine in einem Schlachthof (dpa-Bildfunk / Mohssen Assanimoghaddam)

Bislang sei der Einsatz solcher Systeme freiwillig, sagte Landwirtschaftsminister Rainer der "Rheinischen Post". Seiner Auffassung nach könne die Videoüberwachung dann auch als Qualitätsmerkmal für die Schlachtbetriebe dienen. Sollte es zu Unregelmäßigkeiten kommen, dann könne eine Überwachungsanlage auch den Veterinärbehörden vor Ort helfen. Der CSU-Politiker kündigte an, schon bald einen entsprechenden Gesetzentwurf einzubringen. Dabei wolle er kleinere Schlachtstätten von der geplanten Pflicht ausnehmen.

Darüber hinaus kündigte Rainer an, verstärkt gegen illegalen Welpenhandel vorzugehen. Es sei ein Skandal, dass die Tiere viel zu jung von ihren Müttern weggerissen würden. Dies könne so nicht weitergehen, daher müsse man das Thema angehen.

