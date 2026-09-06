Die Rakete "Spectrum" kurz vor dem Start in Norwegen. (Brady Kenniston / Isar Aerospace, / Brady Kenniston)

Die unbemannte Trägerrakete "Spectrum" hob gegen 22 Uhr deutscher Zeit vom norwegischen Weltraumbahnhof Andøya ab. Nach Angaben des Unternehmens ist es das erste Mal, dass eine privat entwickelte Rakete vom europäischen Kontinent aus den Orbit erreicht hat. Beim ersten Versuch im vergangenen Jahr waren nur 30 Sekunden bis zum Absturz vergangen.

Bundesforschungsministerin Bär erklärte, Deutschland könne Raumfahrt. Dass erstmals eine deutsche Trägerrakete den Erdorbit erreicht habe, sei ein Meilenstein. Bundeskanzler Merz sprach vom "Beginn einer neuen Ära".

Die Spectrum-Rakete soll zivile und militärische Satelliten in erdnahe Umlaufbahnen bringen. Eine europäische Trägerrakete wäre ein Schritt zu weniger Abhängigkeit von US-Anbietern wie SpaceX.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.