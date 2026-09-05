Die unbemannte Trägerrakete "Spectrum" hob um 22 Uhr deutscher Zeit vom norwegischen Weltraumbahnhof Andøya ab. Nach Angaben des Unternehmens erreichte sie eine erdnahe Umlaufbahn. Beim ersten Startversuch im Frühjahr vergangenen Jahres war die Rakete nach 30 Sekunden ins Meer gestürzt.
Bundesforschungsministerin Bär erklärte, Deutschland könne Raumfahrt. Dass erstmals eine deutsche Trägerrakete den Erdorbit erreicht habe, sei ein Meilenstein.
Die Spectrum-Rakete soll zivile und militärische Satelliten in erdnahe Umlaufbahnen bringen. Eine europäische Trägerrakete wäre ein Schritt zu weniger Abhängigkeit von US-Anbietern wie SpaceX.
Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.