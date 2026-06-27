US-Volkswirtschaft

Die Volkswirtschaft der Vereinigten Staaten erhielt durch das wichtige Institut erneut die Note "AA+". Der Ausblick wurde mit "stabil" bestätigt. Zur Begründung wurde auf die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft verwiesen, die für ⁠solide ⁠staatliche ⁠Einnahmen sorge. Trotz der zunehmenden ⁠politischen Polarisierung würden ⁠starke Institutionen und das System der gegenseitigen Kontrolle weiterhin verlässliche Rahmenbedingungen ​garantieren, hieß es. Für die Jahre 2026 bis 2029 rechnet S&P mit einem ​Wirtschaftswachstum von rund zwei Prozent.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.