Unter Trump-Regierung

Die Volkswirtschaft der Vereinigten Staaten erhielt durch das wichtige Institut erneut die Note "AA+". Der Ausblick wurde mit "stabil" bestätigt. Zur Begründung wurde auf die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft verwiesen, die für solide staatliche Einnahmen sorge. Trotz der zunehmenden politischen Polarisierung würden starke Institutionen und das System der gegenseitigen Kontrolle weiterhin verlässliche Rahmenbedingungen garantieren, hieß es. Für die Jahre 2026 bis 2029 rechnet S&P mit einem Wirtschaftswachstum von rund zwei Prozent.
Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.