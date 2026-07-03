Rettungsmission

Der Satellit "Swift" sendet seit dem Jahr 2004 Daten zu Energieausbrüchen im Universum, droht nun aber aus seiner Ursprungs-Umlaufbahn abzustürzen. Ein unbemanntes Schleppraumschiff ist von einem Atoll im Südpazifik ins All gestartet, um ihn zurück in seine Laufbahn zu leiten.
"Swift" liefert Informationen zu sogenannten Gammablitzen und ist für die Nasa von großer Bedeutung. Wenn die aufwändige Mission glückt, könnte der Satellit ab Herbst wieder Daten senden.
Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.