Spielebranche

Ravensburger übernimmt die Mehrheit am Plüschtierfirma Steiff. (Felix Kästle/dpa)

Wie beide Unternehmen mitteilten, soll Steiff weiterhin eigenständig geführt werden. Die Familie der Gründerin Margarete Steiff bleibt Anteilseignerin. Zur Höhe des Kaufpreises wurden keine Angaben gemacht. Der Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft von Steiff, Reimann, erklärte, für die langfristige Perspektive des Traditionsunternehmens sei es entscheidend gewesen, die Marke in verantwortungsvolle Hände zu geben.

Ravensburger und Steiff wurden jeweils im späten 19. Jahrhundert gegründet. Steiff hatte in den letzten Jahren Verluste erzielt. Zu dem Unternehmen gehört neben der Stofftier-Marke auch ein Automobilzulieferer und eine Weberei.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.