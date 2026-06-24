Sabotage-Verdacht

Es bestehe der Verdacht, dass Verkauf und Liquidierung der Firma 2022 die Gasversorgung in Deutschland beeinträchtigen sollten, teilte die Karlsruher Behörde mit. Gegen einen Russen werde wegen versuchter verfassungsfeindlicher Sabotage und Beihilfe zu Verstößen gegen das Außenwirtschaftsgesetz ermittelt.
Die Gazprom Germania wurde seinerzeit aus dem Gazprom-Konzern herausgelöst. Sie habe damals mindestens 25 Prozent der Erdgasspeicherkapazitäten in Deutschland vorgehalten, erklärte die Bundesanwaltschaft. Inzwischen wurde die Firma von Deutschland verstaatlicht.
Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.