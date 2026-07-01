Korruptionsverdacht
Razzien in Zusammenhang mit Fußballeuropameisterschaft 2024

Im Zusammenhang mit der Fußballeuropameisterschaft 2024 in Deutschland hat es Razzien in mehreren Stadtverwaltungen wegen Korruptionsverdachts gegeben.

    Hessen, Frankfurt/Main: Die Aufschrift "Uefa Euro 2024" ist auf dem Aufprallschutz einer TV-Kamera in der Frankfurt Arena zu lesen.
    Korruptions-Razzia wegen Tickets für Fußball-EM 2024 (Arne Dedert/dpa)
    Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamts wird der ausrichtenden Gesellschaft des Turniers vorgeworfen, Mitarbeitenden der Gastgeberstädte ohne Genehmigung Tickets angeboten zu haben. Außerdem sollen den Städten exklusive Vorkaufsrechte für Eintrittskarten offeriert worden sein. Es gelte die Unschuldsvermutung, hieß es.
    Die Männer-EM im Juni und Juli 2024 wurde in Deutschland in zehn Spielorten ausgetragen. Ausrichter war der Deutsche Fußball-Bund.
    Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.