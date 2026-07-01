Korruptionsverdacht

Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamts wird der ausrichtenden Gesellschaft des Turniers vorgeworfen, Mitarbeitenden der Gastgeberstädte ohne Genehmigung Tickets angeboten zu haben. Außerdem sollen den Städten exklusive Vorkaufsrechte für Eintrittskarten offeriert worden sein. Es gelte die Unschuldsvermutung, hieß es.
Die Männer-EM im Juni und Juli 2024 wurde in Deutschland in zehn Spielorten ausgetragen. Ausrichter war der Deutsche Fußball-Bund.
Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.